West Pharmaceutical Services Aktie steigt am 23.04.2026 kräftig

Die West Pharmaceutical Services Aktie notiert aktuell bei 261,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,58 % zugelegt, was einem Anstieg von +27,15 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der West Pharmaceutical Services Aktie. Nach einem Plus von +0,21 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 261,60€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

West Pharmaceutical Services ist ein führender Anbieter von Verpackungs- und Verabreichungssystemen für injizierbare Medikamente (Gummistopfen, Spritzenkomponenten, Sicherheits- und Autoinjektorsysteme). Starke Position im regulierten Pharma-/Biotechmarkt, hohe Wechselkosten. Wichtige Wettbewerber: Becton Dickinson, Gerresheimer, Schott Pharma. USP: hohe Qualitäts- und Compliance-Standards, enge Kundenintegration, breites Patentportfolio.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die West Pharmaceutical Services Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von West Pharmaceutical Services +12,26 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

West Pharmaceutical Services Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,94 % 1 Monat +27,86 % 3 Monate +24,22 % 1 Jahr +21,37 %

Informationen zur West Pharmaceutical Services Aktie

Stand: 23.04.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 72 Mio. West Pharmaceutical Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,52 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von West Pharmaceutical Services

Becton Dickinson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Gerresheimer notiert im Plus, mit +0,75 %.

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Ob die West Pharmaceutical Services Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur West Pharmaceutical Services Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.