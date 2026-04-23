🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nokia verdient dank KI-Strategie mehr als erwartet - Aktie auf 16-Jahres-Hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Operativer Gewinn steigt auf 281 Millionen Euro
    • Quartalsumsatz steigt zwei Prozent auf 4,5 Milliarden
    • Aktie klettert um über zehn Prozent auf Rekordstand
    Nokia verdient dank KI-Strategie mehr als erwartet - Aktie auf 16-Jahres-Hoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESPOO (dpa-AFX) - Der Netzwerkausrüster Nokia hat im ersten Quartal den operativen Gewinn gesteigert und damit die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen profitierte dabei weiter von der Nachfrage nach Cloud- und Netzwerkinfrastruktur für die Anbindung von KI-Rechenzentren. Der bereinigte operative Gewinn stieg um über die Hälfte auf 281 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Espoo mitteilte. Damit wurden die Erwartungen von Analysten im Mittel deutlich übertroffen. Der Quartalsumsatz kletterte um zwei Prozent auf 4,5 Milliarden, was leicht unter den Markterwartungen liegt. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

    Für die Aktie ging es zuletzt kräftig um gut zehn Prozent nach oben. Damit notierte sie auf dem höchsten Stand seit Mai 2010. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich die Nokia-Aktie nahezu verdoppelt, angetrieben von der Zuversicht der Anleger in die KI-Strategie des Konzerns.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nokia Corporation!
    Short
    9,89€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 12,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    8,04€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 11,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im wichtigen Segment Netzinfrastruktur stieg der Umsatz im Quartal organisch um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr, im Bereich Mobilfunknetze um drei Prozent.

    Nokia habe "einen soliden Start in das Jahr" hingelegt, sagte Konzernchef Justin Hotard. Das Unternehmen bewege sich "oberhalb der Mitte" seiner Jahresprognose für den bereinigten operativen Gewinn von zwei bis zweieinhalb Milliarden Euro. Zwar stamme der Großteil der Erlöse weiterhin aus dem traditionellen Geschäft mit mobiler Infrastruktur, ein wesentlicher Teil des Wachstums komme jedoch von Kunden aus den Bereichen KI und Cloud, so Hotard.

    Ende vergangenen Jahres hatte Nokia seine Struktur verschlankt und den Fokus stärker auf die Vernetzung von Rechenzentren gelegt, um von dem weltweiten KI-Investitionsboom zu profitieren. Zuvor stand vor allem die Lieferung von Netztechnik für Mobilfunkbetreiber im Mittelpunkt, ein Bereich, der zuletzt stagnierte, weil erwartete Investitionen der Netzbetreiber ausblieben.

    Der US-Chiphersteller Nvidia war im vergangenen Jahr mit einer Beteiligung von einer Milliarde US-Dollar bei Nokia eingestiegen und liefert dem Konzern KI-gestützte Rechner für drahtlose Netze. Ende 2026 sollen laut Konzernchef Hotard Kundentests starten, wobei sich zehn Kunden bereits zur Zusammenarbeit mit Nokia verpflichtet hätten./err/nas/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,67 % und einem Kurs von 9,356 auf Tradegate (23. April 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,19 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +27,63 %/+74,03 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nokia verdient dank KI-Strategie mehr als erwartet - Aktie auf 16-Jahres-Hoch Der Netzwerkausrüster Nokia hat im ersten Quartal den operativen Gewinn gesteigert und damit die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen profitierte dabei weiter von der Nachfrage nach Cloud- und Netzwerkinfrastruktur für die Anbindung von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     