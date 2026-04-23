JEFFERIES stuft UBS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Neue regulatorische Vorgaben der Schweiz dürften ein deutlich höheres hartes Kernkapital (CET1) der Großbank nach sich ziehen, schrieb Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei hier das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 35,71EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

