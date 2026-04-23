BERENBERG stuft Safran auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran nach Zahlen des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Dieses sei zwar stark verlaufen, nun rückten aber die Risiken um Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten in den Fokus, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 272,9EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

