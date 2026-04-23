BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Mit einem gestiegenen Anteil an Grand City Properties verbessere sich das Portfolio der Immobiliengesellschaft Aroundtown, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für einen höheren Aktienkurs müssten sich allerdings die Leerstandsquoten im Segment Büroimmobilien stabilisieren./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 2,554EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.