BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Mit einem gestiegenen Anteil an Grand City Properties verbessere sich das Portfolio der Immobiliengesellschaft Aroundtown, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für einen höheren Aktienkurs müssten sich allerdings die Leerstandsquoten im Segment Büroimmobilien stabilisieren./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:35 / GMT
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Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 2,554EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4
Kursziel alt: 4
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: neutral
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