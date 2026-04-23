BERENBERG stuft Grand City Properties auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Ein deutlich niedrigerer Streubesitz wegen des gestiegenen Anteils von Aroundtown an Grand City könne sich auf die Haltung neuer Investoren nachteilig auswirken, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und das trotz einer attraktiven Bewertung der Aktien der Immobiliengesellschaft./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 10,22EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,50

Kursziel alt: 13,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

