BERENBERG stuft Grand City Properties auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Ein deutlich niedrigerer Streubesitz wegen des gestiegenen Anteils von Aroundtown an Grand City könne sich auf die Haltung neuer Investoren nachteilig auswirken, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und das trotz einer attraktiven Bewertung der Aktien der Immobiliengesellschaft./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 10,22EUR auf Tradegate (23. April 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,50
Kursziel alt: 13,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,50
Kursziel alt: 13,50
Währung: EUR
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