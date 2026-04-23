BERNSTEIN RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Erlöse des Autokonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Auftragslage sei gut, vor allem bei der Marke Dacia./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:48 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 31,77EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

