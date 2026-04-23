BERENBERG stuft ASOS auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos nach Zahlen für die 26 Wochen per 1. März auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Diese deckten sich mit zuvor bereits veröffentlichten Indikationen des Online-Modehändlers, schrieb Anne Critchlow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 2,685EUR auf Tradegate (23. April 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Anne Critchlow
Analysiertes Unternehmen: ASOS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6
Kursziel alt: 6
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anne Critchlow
Analysiertes Unternehmen: ASOS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6
Kursziel alt: 6
Währung: GBP
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