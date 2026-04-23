JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe einen starken Jahresstart hingelegt, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz sei stärker als erwartet ausgefallen./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,15 % und einem Kurs von 87,40EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

