JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe einen starken Jahresstart hingelegt, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz sei stärker als erwartet ausgefallen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,15 % und einem Kurs von 87,40EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: CHF
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