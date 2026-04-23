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    Kupferpreis

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    Kupfer bricht ein: −-1,80 % auf 13.220,10 USD

    Heftiger Rückgang am Kupfermarkt.

    Kupferpreis - Kupfer bricht ein: −-1,80 % auf 13.220,10 USD
    Foto: AdobeStock
    Der Kupferpreis gerät kräftig unter Druck und fällt um -1,80 % auf 13.220,10USD. Ein deutlicher Abverkauf prägt den Handelstag und sorgt für eine spürbare Eintrübung der Stimmung. Solche Bewegungen gelten häufig als Indikator für Sorgen über die konjunkturelle Dynamik. Ein starker Rückgang zeigt zudem, wie sensibel der Markt auf Risiken reagiert.

    Kupfer London Rolling Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,12 %
    1 Monat +12,66 %
    3 Monate +2,68 %
    1 Jahr +41,83 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Kupfer London Rolling bei 9.321,37USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 13.220,10USD ein Wert von 14.182,6USD geworden – ein Gewinn von +41,83 %.

    Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Kupfer London Rolling

    -1,66 %
    -0,12 %
    +12,66 %
    +2,68 %
    +41,83 %
    +50,67 %
    +39,66 %
    +163,96 %
    +61,22 %




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