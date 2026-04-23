UBS stuft RENAULT SA auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Erlöse des Autokonzerns hätten die Konsensschätzung übertroffen, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. An den Analystenprognosen für das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2026 dürfte sich aber nicht viel ändern./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 31,77EUR auf Tradegate (23. April 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

