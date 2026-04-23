RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ein starker Free Cashflow des Flugzeugherstellers überwiege schwächere Aussagen zur Profitabilität, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte einen "sauberen" Ausblick des Unternehmens./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:40 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:40 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 197,7EUR auf Tradegate (23. April 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

