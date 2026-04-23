RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ein starker Free Cashflow des Flugzeugherstellers überwiege schwächere Aussagen zur Profitabilität, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte einen "sauberen" Ausblick des Unternehmens./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 197,7EUR auf Tradegate (23. April 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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