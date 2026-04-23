UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Ertragsentwicklung des Börsenbetreibers sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies könnte die Aktie trotz der starken Performance in den vergangenen Wochen kurzfristig stützen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 115,4EUR auf Tradegate (23. April 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: GBP
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