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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt London Stock Exchange auf 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt LSE auf Outperform mit Kursziel 13500
    • Volatilität stieg in allen Anlageklassen deutlich
    • Wachstum beschleunigte sich dank Abo-Geschäft
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt London Stock Exchange auf 'Outperform'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Analyst Ben Bathurst verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass sich die Volatilität in allen Anlageklassen erhöht habe. Zudem hob er hervor, dass sich das Wachstum im Vergleich zum vierten Quartal 2025 in allen Geschäftsbereichen beschleunigt habe. Auch das Wachstum des Abonnementgeschäfts habe dazu beigetragen, dass der britische Börsenbetreiber die Erwartungen übertroffen habe./ck/rob/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:53 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur London Stock Exchange Group Aktie

    Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 115,4 auf Tradegate (23. April 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der London Stock Exchange Group Aktie um +7,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von London Stock Exchange Group bezifferte sich zuletzt auf 57,16 Mrd..

    London Stock Exchange Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 124,11GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 137,00GBP was eine Bandbreite von -4,68 %/+18,72 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:


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