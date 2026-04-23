RBC belässt London Stock Exchange auf 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur London Stock Exchange Group Aktie

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 115,4 auf Tradegate (23. April 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der London Stock Exchange Group Aktie um +7,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,77 %.

Die Marktkapitalisierung von London Stock Exchange Group bezifferte sich zuletzt auf 57,16 Mrd..

London Stock Exchange Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 124,11GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 137,00GBP was eine Bandbreite von -4,68 %/+18,72 % bedeutet.