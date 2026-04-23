ROUNDUP
Tesla mit mehr Umsatz und Gewinn - Aktie gibt nach
- Umsatz 16% auf 22,39 Mrd USD, Gewinn 17% 477 Mio
- Auslieferungen +6,3% auf 358.023 Fahrzeuge weltweit
- EU-Zulassung des Fahrassistenzsystems erwartet
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat im vergangenen Quartal dank wieder besserer Auslieferungen mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 22,39 Milliarden Dollar, wie der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Vorreiter am späten Mittwochabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Gewinn stieg um 17 Prozent auf 477 Millionen Dollar. An der Börse zeigen sich die Anleger jedoch zurückhaltend. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag zuletzt um rund drei Prozent nach.
Laut Philippe Houchois von Jefferies hat Tesla positiv überrascht und eine operative Ergebnismarge (Ebit) erzielt, die doppelt so hoch sei wie am Markt im Schnitt erwartet. Für RBC-Analyst Tom Narayan lag die Bruttomarge im Kerngeschäft mit Elektroautos dank positiver Sonder- und Währungseffekte über den Erwartungen, es sehe aber auch um diese bereinigt gesund aus. Dazu seien die Abo-Zahlen für das Fahrassistenzsystem um gut die Hälfte gestiegen. Er verweist jedoch auch auf höheren Investitionen des Autobauers und zeigt sich vorsichtig mit Blick auf das Geschäft mit humanoiden Robotern.
Die weltweiten Tesla-Auslieferungen kletterten im ersten Quartal im Jahresvergleich um 6,3 Prozent auf 358.023 Fahrzeuge. Im Vorjahresquartal waren die Auslieferungen noch um 13 Prozent gefallen.
Musk hatte bereits nach den Absatzrückgängen im vergangenen Jahr gesagt, die Zukunft von Tesla liege ohnehin in autonom fahrenden Robotaxis und humanoiden Robotern. Zugleich brachte Tesla etwas günstigere Versionen des Model 3 und des Model Y auf den Markt.
Tesla rechnet damit, dass sein fortgeschrittenes Fahrassistenzsystem, das Fahrern weitgehend die Steuerung abnehmen soll, in den kommenden Monaten in der ganzen EU zugelassen wird. Man sei nach der Genehmigung in den Niederlanden gut für eine EU-weite Zulassung im laufenden Quartal aufgestellt, sagte Tesla-Finanzchef Vaibhav Taneja.
Zu den Rückgängen im vergangenen Jahr hatte unter anderem eine Umrüstung der Produktionslinien für ein Update des Bestsellers Model Y beigetragen. Ein weiterer Faktor waren die Kontroversen um die politischen Aktivitäten von Firmenchef Elon Musk, der eine Zeit lang ein enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump war und in dessen Auftrag die Regierungsausgaben stutzen sollte. Einige potenzielle Interessenten wurden von Musks rechten politischen Ansichten abgeschreckt.
Außerdem sorgte Trump dafür, dass in den USA Ende September 2025 die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos wegfiel. Tesla brachte das einen Rekordabsatz mit der Torschlusspanik im dritten Quartal - mit einem darauffolgenden weiteren Rückgang.
Tesla hat sein europäisches Werk, das das Model Y produziert, in Grünheide bei Berlin. Der Autobauer will die Zahl der Beschäftigten dort nun kurzfristig um 1.000 aufstocken, wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Damit würden dort 11.700 Menschen arbeiten. Tesla begründet die Steigerung mit gestiegener Nachfrage. Vor etwas mehr als zwei Jahren arbeiteten dort rund 12.400 Beschäftigte./err/so/DP/nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 321,4 auf Tradegate (23. April 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -4,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 378,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von +9,07 %/+48,02 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Der Markt bekam kein klassisches Auto-Update. Er bekam die Erzaehlung, dass Tesla immer staerker von einem Autobauer zu einer AI- und Robotik-Plattform wird.
Im Mittelpunkt standen:
- HW3 kann langfristig nicht das volle unsupervised FSD leisten, also Upgrade-Pfad auf neue Hardware
- Optimus v3 naehert sich, mit klarer weiterer Roadmap
- 25 Mrd. USD Capex fuer AI, Chips, Robotaxi und Infrastruktur
- Fokus auf Skalierung statt nur kurzfristiger Quartalsoptik
Das ist der Kern des Narrativs: weniger Rueckspiegel, mehr Zukunft.
Genau deshalb wurden schwachere klassische Punkte wie Margen oder Autogeschaeft von vielen Marktteilnehmern relativiert. Wer Tesla nur als Autobauer bewertet, sieht Kosten. Wer Tesla als Plattform bewertet, sieht optionales Wachstum.
Ob man das glaubt oder nicht, ist die eigentliche Investmentfrage.
Der erste Kursruecksetzer zeigt: Der Markt ist noch nicht einig. Aber die Diskussion hat sich klar verschoben, weg von Stueckzahlen und hin zu AI, Robotaxi, Optimus und Rechenleistung.
Kurz technisch:
377-379 USD bleibt die verteidigte Zone, darueber schaut der Markt wieder nach oben.
Mein Fazit:
Elon hat keine Zahlen verteidigt. Er hat versucht, das Bewertungsmodell von Tesla neu zu definieren.
Für den short case ist es ja letzten Endes egal, ob das KGV 200 oder 1000 beträgt, wenn man weiss, dass der Kurs allermindestens um den Faktor 5 überbewertet ist. Warum schauen alle immer auf non-GAAP earnings? Weil es besser aussieht! Ist aber bei Mogelfirmen wie Tesla mit exzessiven Aktiengeschenken an den CEO die falsche Bewertungsgrösse. Sowieso ist das ganze Zahlenwerk mit grosser Vorsicht zu sehen, wenn man sich den Verlauf der Verkäufe über das Jahr anschaut. Fast der gesamte Umsatz wird jeweils im letzten Monat des Quartals gemacht. Da weder die Produktion so ungleichmässig läuft, noch die Kunden so ungleich verteilt bestellen, ist es ein klarer Hinweis darauf, dass man vor Quartalsende regelmässig channel stuffing betreibt, also die echten Verkäufe des nächsten Quartals schon mal mit irgendwelchen schattigen Finanzentitäten abrechnet, um den Umsatz zu buchen. Die Q1-Zahlen sind also zu einem Teil nur Teslas Schätzung für Q2. Dass das System bei sinkenden Verkaufszahlen nicht gut funktioniert, sieht man daran, dass die Zahlen der auf Halde produzierten Autos steigt. Summa summarum, das Geschäft bei Tesla läuft grottig, egal ob 50 oder 30 cent non-GAAP EPS publiziert werden.
Kernaussagen:
- 25 Mrd Capex anstatt von 20 Mrd, da die anderen Fabriken ja auch noch etwas brauchen 👎🏼
- keine konkreten Aussagen zum FSD unsupervised in Bezug auf die Cybercabs 👎🏼
- FSD unsupervised für die ganze verkaufte Flotte (ohne HW3) kommt in Q4. Ich frage mich nur: welches Jahr??? 2045? So wie er es gesagt hat, glaubt er selber nicht daran 👎🏼
- Alte Teslas mit HW3 werden aufgrund des Versprechens, autonom fahren zu können, ein massives Problem darstellen. Sie müssen kostenintensiv umgerüstet werden 👎🏼
- Optimus: Keine Aussagen zu seinen Fähigkeiten, auch nach Nachfrage nicht. Hat angeblich so viele Teile, dass der ganz schwer herzustellen ist. Ramp up wird sehr lange dauern 👎🏼
- Soeichergeschäft läuft, dieses Jahr wird mehr verkauft als in 2025 👍🏼
Insgesamt sehr enttäuschend für die Anleger. Das Entscheidende:
Die Umsätze fallen (seht euch mal den Trend der letzten 3 Quartale an), der Free Cash Flow wird deutlich negativ und es gibt keine Produkte. Lediglich die Umsatzrendite ist noch gut, hilft bei diesen Umsätzen aber kaum.
Die Perspektive ist hundsmiserabel.