Unicredit stockt bei Commerzbank weiter auf
- Unicredit hält 26,77 Prozent Commerzbankanteile
- Zugriff auf weitere 3,22 Prozent über Instrumente
- Gesamtanteil 29,99 Prozent Angebotsauslösung ab 30
FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit hat ihren Anteil an der Commerzbank weiter aufgestockt. Das Institut verfügt jetzt über 26,77 Prozent der Anteile und hat über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Aktien, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Damit kommt sie auf zusammen 29,99 Prozent. Zuletzt hatte sie noch bei 29,34 Prozent gelegen. Insgesamt wird nun sogar ein Anteil von 32,64 Prozent der Stimmrechte genannt. Die Differenz von 2,65 Prozent entfällt laut Finanzkreisen allerdings auf eine reine Preisabsicherung für den Erwerb weiterer Anteile.
Ab 30 Prozent müsste die Unicredit ein Angebot für die übrigen Commerzbank-Aktien abgeben. Die Italiener waren 2024 im großen Stil bei dem Frankfurter Geldhaus eingestiegen und haben ihren Anteil seither immer weiter erhöht. Mitte März kündigten sie schließlich ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Commerzbank-Aktien an. Die Anteilseigner des Mailänder Instituts sollen am 4. Mai auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der dazu notwendigen Kapitalerhöhung zustimmen./stw/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 34,36 auf Tradegate (23. April 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,01 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -1,53 %/+24,53 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.
naja, er will - wie die typischen PE’s - den preis drücken, inb dem sie ein verhältnis finden zwischen “wir wollen unbedingt das target - aber brauchen Schwachstellen, um den Kurs zu drücken” nur um dann nach Kauf diese Potenziale zu heben und das als Wertsteigerung zu verkaufen.
Barclays hat wohl von Put auf Call Optionen geschwenkt Kursziel 42 € (sieh mal einer an 😋)