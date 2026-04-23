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    Unicredit stockt bei Commerzbank weiter auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit hält 26,77 Prozent Commerzbankanteile
    • Zugriff auf weitere 3,22 Prozent über Instrumente
    • Gesamtanteil 29,99 Prozent Angebotsauslösung ab 30
    Unicredit stockt bei Commerzbank weiter auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit hat ihren Anteil an der Commerzbank weiter aufgestockt. Das Institut verfügt jetzt über 26,77 Prozent der Anteile und hat über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Aktien, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Damit kommt sie auf zusammen 29,99 Prozent. Zuletzt hatte sie noch bei 29,34 Prozent gelegen. Insgesamt wird nun sogar ein Anteil von 32,64 Prozent der Stimmrechte genannt. Die Differenz von 2,65 Prozent entfällt laut Finanzkreisen allerdings auf eine reine Preisabsicherung für den Erwerb weiterer Anteile.

    Ab 30 Prozent müsste die Unicredit ein Angebot für die übrigen Commerzbank-Aktien abgeben. Die Italiener waren 2024 im großen Stil bei dem Frankfurter Geldhaus eingestiegen und haben ihren Anteil seither immer weiter erhöht. Mitte März kündigten sie schließlich ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Commerzbank-Aktien an. Die Anteilseigner des Mailänder Instituts sollen am 4. Mai auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der dazu notwendigen Kapitalerhöhung zustimmen./stw/tav/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 34,36 auf Tradegate (23. April 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,01 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -1,53 %/+24,53 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die UniCredit-Übernahmespekulation und deren Folgen für Kurs und Bewertung: Analysten-Updates (RBC KZ 43€; JPMorgan sieht Bewertungs-Hürde und max. Übernahmeprämie ≈10%, 2 Mrd. Synergien). Diskutiert werden mögliche Dividendenstreichungen und deren Wirkung auf Übernahmekosten, erwartete Stellenkürzungen als Kostensenkung und der jüngere Kursrückgang als Reaktion auf enttäuschte Prämienerwartungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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