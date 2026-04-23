Zwei hochwirksame Foren von WATERTECH CHINA 2026 - Fachleute aus der Wasserwirtschaft können sich jetzt frühzeitig anmelden

Als 18. Ausgabe der Veranstaltung wird die WATERTECH CHINA 2026 eine Fläche von 180.000 Quadratmetern einnehmen, über 2.500 Aussteller präsentieren und über 100.000 Fachbesucher aus 175 Ländern und Regionen begrüßen. Die Messe bedient 28 Endverbraucherindustrien und ist nach wie vor eine der einflussreichsten B2B-Plattformen für die Beschaffung von Lösungen, die Verfolgung von Markttrends und den Aufbau internationaler Partnerschaften im Wassersektor.

SHANGHAI, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Der globale Wassersektor bewegt sich in Richtung einer intelligenteren, umweltfreundlicheren und effizienteren Entwicklung. WATERTECH CHINA 2026 , organisiert von der Herui Group, wird vom 9. bis 11. Juni 2026 ins National Exhibition and Convention Center (Shanghai) zurückkehren und Technologieanbieter, Branchenführer und Endverbraucher aus der ganzen Welt zusammenbringen.

Zu den Höhepunkten des diesjährigen Programms gehören zwei große Foren, die darauf abzielen, die Aufmerksamkeit der Branche auf die Teilnahme vor Ort und einen hochwertigen Geschäftsaustausch zu lenken.

Der Digital Water Innovation Summit wird erkunden, wie KI, digitale Zwillinge, 5G und IoT die Transformation der kommunalen und industriellen Wasserwirtschaft beschleunigen. Im Mittelpunkt des Gipfels stehen praktische digitale Anwendungen, die die Überwachung, die Betriebseffizienz und die Entscheidungsfindung im Infrastrukturbereich verbessern.

Eine weitere wichtige Veranstaltung ist das 9th Industrial Water Leaders Forum (IWLF). Es findet am 9. Juni statt und wird führende Experten und Unternehmen zusammenbringen, um Trends in der industriellen Wasserpolitik, Marktentwicklungen und praktische Behandlungslösungen für Sektoren mit hohem Wasserverbrauch zu diskutieren. Das Forum wird unterstützt von Global Water Intelligence (GWI) und Ecolab und dort werden Membrantechnologien, fortschrittliche Oxidationsverfahren, kohlenstoffarme Aufbereitungswege und Strategien zur Ressourcenrückgewinnung für Branchen wie Erdöl und Chemie im Mittelpunkt stehen.

Um die internationale Beteiligung weiter zu unterstützen, bietet die WATERTECH CHINA 2026 auch gezielte Matchmaking-Programme, technische Roadshows und ausgewählte B2B-Meetings an, die den Teilnehmern helfen, effizienter mit Ausstellern, Lösungsanbietern und Projektentscheidern in Kontakt zu treten. Unterstützung bei Visa und Einladungsschreiben werden für ausländische Besucher zur Verfügung stehen. In den kommenden Ausgaben der Messe werden vor Ort über 20 innovative thematische Zonen vorgestellt – wie der Digital Water Pavilion und die Filtration & Separation Zone –, in denen neueste Spitzentechnologien und aufkommende Trends in der Wasserindustrie präsentiert werden.

Die frühzeitige Voranmeldung ist jetzt auf der offiziellen Website möglich. Sie sind ein Profi aus der Wasserwirtschaft und auf der Suche nach neuen Technologien, Markteinblicken und globalen Geschäftskontakten? Nutzen Sie diese Chance und melden Sie sich bei einem der wichtigsten Treffpunkte der Branche in Asien an, um sich Ihren Platz zu sichern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2961780/WATERTECH_CHINA_2026_18th_Shanghai_International_Water_Show_June_9_11.jpg

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