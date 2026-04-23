GFT Technologies SE: Earnings Call für Investoren am 07.05.2026
NuWays veranstaltet am 07.05.2026 um 14:00 Uhr einen Earnings Call mit Andreas Herzog, , Jochen Ruetz, Dr. und Marco Santos, der GFT Technologies SE. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der GFT Technologies SE. Marco Santos und Dr. Jochen Ruetz werden die Finanzergebnisse des ersten Quartals sowie die geschäftlichen Highlights präsentieren. The event will be held in German.
Unternehmen: GFT Technologies SE
Datum: 07.05.2026 14:00 Uhr
Speaker: Andreas Herzog, , Jochen Ruetz, Dr. und Marco Santos,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-q1-interim-statement-2026-sBSCMkg
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Über GFT Technologies SE: undefined
Unternehmen: GFT Technologies SE
Datum: 07.05.2026 14:00 Uhr
Speaker: Andreas Herzog, , Jochen Ruetz, Dr. und Marco Santos,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-q1-interim-statement-2026-sBSCMkg
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