Aufspaltung drückt Gewinn von Honeywell - verkauft Lagerlogistik-Geschäft
- Gewinn je Aktie fiel im Q1 um über ein Drittel
- Logistikgeschäft wird an American Industrial Partners verkauft
- Umsatz stieg 2% auf 9,1 Mrd USD bei sinkendem Gewinn
CHARLOTTE (dpa-AFX) - Die eigene Aufspaltung kommt dem Mischkonzern Honeywell teuer zu stehen. Der Gewinn je Aktie sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Drittel auf 1,29 US-Dollar, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Charlotte mit. Grund dafür waren etwa Umschuldungen, der Konzernumbau und damit verbundene Wertminderungen bei zum Verkauf stehenden Geschäftsteilen. Ein weiterer Aspekt davon ist nun beschlossene Sache: Honeywell kündigte an, sein Logistikgeschäft etwa zur Automation von Warenlagern (WWS) an die US-Beteiligungsgesellschaft American Industrial Partners zu verkaufen. Die Honeywell-Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel fast 8 Prozent.
In dem Lagerlogistik-Bereich hatte Honeywell 2025 rund 935 Millionen Dollar Umsatz erzielt. Was American Industrial Partners nun bezahlt, ist nicht bekannt. Es handele sich um ein reines Bargeschäft, hieß es am Donnerstag. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden, genau wie der am vergangenen Montag verkündete Verkauf des Geschäfts zur Industrie-Automation (PSS), in dem etwa Barcode-Scanner und Drucker angeboten werden.
Derweil stieg der Konzernumsatz von Honeywell im ersten Quartal im Jahresvergleich um zwei Prozent auf gut 9,1 Milliarden Dollar (7,8 Mrd Euro). Das war weniger als Analysten erwartet hatten. Der operative Gewinn sank um 14 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Dollar. Der bereinigte operative Gewinn verbesserte sich überraschend stark um 11 Prozent auf 2,45 Dollar je Aktie, was neben den hier ausgeklammerten Wertminderungen auch auf eine geringere gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl zurückzuführen ist. Unterm Strich brach der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um fast die Hälfte auf 821 Millionen Dollar ein./lew/jha/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Honeywell International Aktie
Die Honeywell International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,43 % und einem Kurs von 177,6 auf Tradegate (23. April 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Honeywell International Aktie um -13,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Honeywell International bezifferte sich zuletzt auf 113,62 Mrd..
Honeywell International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.