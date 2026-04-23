Aufspaltung drückt Gewinn von Honeywell - verkauft Lagerlogistik-Geschäft

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Die eigene Aufspaltung kommt dem Mischkonzern Honeywell teuer zu stehen. Der Gewinn je Aktie sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Drittel auf 1,29 US-Dollar, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Charlotte mit. Grund dafür waren etwa Umschuldungen, der Konzernumbau und damit verbundene Wertminderungen bei zum Verkauf stehenden Geschäftsteilen. Ein weiterer Aspekt davon ist nun beschlossene Sache: Honeywell kündigte an, sein Logistikgeschäft etwa zur Automation von Warenlagern (WWS) an die US-Beteiligungsgesellschaft American Industrial Partners zu verkaufen. Die Honeywell-Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel fast 8 Prozent.

In dem Lagerlogistik-Bereich hatte Honeywell 2025 rund 935 Millionen Dollar Umsatz erzielt. Was American Industrial Partners nun bezahlt, ist nicht bekannt. Es handele sich um ein reines Bargeschäft, hieß es am Donnerstag. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden, genau wie der am vergangenen Montag verkündete Verkauf des Geschäfts zur Industrie-Automation (PSS), in dem etwa Barcode-Scanner und Drucker angeboten werden.