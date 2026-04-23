🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmerican Express AktievorwärtsNachrichten zu American Express
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahlungsfreudige Kunden treiben American Express an

    Für Sie zusammengefasst
    • Q1-Umsatz 18,9 Mrd USD, Anstieg 11 Prozent weltweit
    • Überschuss stieg 15 Prozent auf 2,97 Mrd USD im Quartal
    • Kartenausgaben der Kunden wuchsen neun Prozent
    Zahlungsfreudige Kunden treiben American Express an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Für den Kreditkartenanbieter American Express hat das Jahr trotz der schwierigen Weltwirtschaft mit kräftigen Zuwächsen begonnen. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um elf Prozent auf 18,9 Milliarden US-Dollar (16,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Der Überschuss wuchs trotz etwas höherer Rückstellungen für Kreditausfälle und gestiegener Betriebskosten um 15 Prozent auf 2,97 Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

    Die Ausgaben der Kunden mit Amex-Karten seien um neun Prozent gewachsen, berichtete Konzernchef Stephen Squeri. Dies sei der stärkste Anstieg seit drei Jahren. Derweil legte American Express 1,3 Milliarden Dollar für faule Kredite zur Seite. Ein Jahr zuvor hatte die Summe bei 1,2 Milliarden gelegen. Squeri sieht das Unternehmen weiterhin auf gutem Weg, den Umsatz in diesem Jahr um 9 bis 10 Prozent zu steigern und einen Gewinn je Aktie von 17,30 bis 17,90 Dollar zu erzielen. Die Amex-Aktie legte nach den Neuigkeiten im vorbörslichen US-Handel um etwa 0,7 Prozent zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu American Express!
    Long
    307,01€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 13,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    353,88€
    Basispreis
    2,29
    Ask
    × 12,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anders als Visa und Mastercard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungskräftige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu Flughafen-Lounges bekommen./stw/nas/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie

    Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 285,1 auf Tradegate (23. April 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um -1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 446,83 Mrd..

    Visa (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 430,00USD was eine Bandbreite von +41,51 %/+62,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zahlungsfreudige Kunden treiben American Express an Für den Kreditkartenanbieter American Express hat das Jahr trotz der schwierigen Weltwirtschaft mit kräftigen Zuwächsen begonnen. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um elf Prozent auf 18,9 Milliarden US-Dollar (16,1 Mrd Euro), …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     