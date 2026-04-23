Zahlungsfreudige Kunden treiben American Express an

NEW YORK (dpa-AFX) - Für den Kreditkartenanbieter American Express hat das Jahr trotz der schwierigen Weltwirtschaft mit kräftigen Zuwächsen begonnen. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um elf Prozent auf 18,9 Milliarden US-Dollar (16,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Der Überschuss wuchs trotz etwas höherer Rückstellungen für Kreditausfälle und gestiegener Betriebskosten um 15 Prozent auf 2,97 Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Die Ausgaben der Kunden mit Amex-Karten seien um neun Prozent gewachsen, berichtete Konzernchef Stephen Squeri. Dies sei der stärkste Anstieg seit drei Jahren. Derweil legte American Express 1,3 Milliarden Dollar für faule Kredite zur Seite. Ein Jahr zuvor hatte die Summe bei 1,2 Milliarden gelegen. Squeri sieht das Unternehmen weiterhin auf gutem Weg, den Umsatz in diesem Jahr um 9 bis 10 Prozent zu steigern und einen Gewinn je Aktie von 17,30 bis 17,90 Dollar zu erzielen. Die Amex-Aktie legte nach den Neuigkeiten im vorbörslichen US-Handel um etwa 0,7 Prozent zu.