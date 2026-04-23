Anleger wegen Ölpreis in Sorge: Steht Brent jetzt vor einer gewaltigen Rallye?

In Bezug auf die Ölpreise scheint die Ruhe vorbei zu sein. Es brodelt mächtig im Ölkessel. Brent Öl notiert wieder dreistellig und auch WTI Öl steigt derzeit kräftig. Ist das der Aufgalopp zum nächsten Preisschub?

Die Ölpreise steigen aktuell wieder kräftig an und wirken damit auf andere Märkte und Rohstoffe ein. Aktienindizes, wie Dax und Dow Jones Ind., stehen wieder unter Druck. Gleiches gilt für die Metalle. Gold, Silber aber auch Kupfer schwächeln. Inflationssorgen brechen sich vor dem Hintergrund eskalierender Ölpreise Bahn und treiben die Anleiherenditen nach oben. So legten die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder auf über 4,3 Prozent zu. Für Silber und auch für Kupfer wird es nun immer schwieriger, die bullischen Szenarien aufrechtzuerhalten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ölpreisprognose – Pulverfass Brent Öl kurz vor der Explosion

Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, obgleich recht fragil, hatte die Gemüter etwas abkühlen lassen. Die Ölpreise kamen zurück. So fiel Brent Öl vor wenigen Tagen unter die 90 US-Dollar. Diese Ruhe täuschte ein wenig darüber hinweg, wie explosiv die Lage nach wie vor war und ja noch immer ist.

Die Fronten zwischen den USA und dem Iran haben sich verhärtet. Washington fehlen ein Plan und wohl auch die militärischen Mittel, um die Lage zeitnah zu befrieden. Der Zickzack-Kurs des US-Präsidenten dokumentiert das eindrucksvoll. Der Iran wähnt sich in einer starken Position. Die Kontrolle über die Straße von Hormus hat der Iran zumindest behalten. Dass der Iran den Anrainer-Staaten unverhohlen droht, ihre Ölinfrastruktur noch stärker ins Visier zu nehmen, sollten die betreffenden Länder die USA unterstützen, verfehlte am Ölmarkt seine Wirkung nicht. Man sollte auch nicht den Fehler machen, das als leere Drohung abzutun. Über die Waffen- und Munitionsbestände des Irans kann nur spekuliert werden. Aber nicht nur die USA werden die Waffenruhe genutzt haben, um ihre Depots wieder aufzufüllen. Kurzum. Sollte es zu einer Fortsetzung der militärischen Auseinandersetzung kommen und die Ölinfrastruktur in der Region in Mitleidenschaft gezogen werden, könnte das den Ölpreisen mächtig Auftrieb geben. Und so langsam scheint der Markt, dieses Szenario zu antizipieren.

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Fazit - Steht Brent jetzt vor einer gewaltigen Rallye?

Die USA scheinen über die Lage im Nahen und Mittleren Osten so langsam die Kontrolle zu verlieren. Die Positionen sind festgefahren. Der Weg zu einer Lösung ist weit und offenkundig steinig. Je länger der Konflikt andauert, umso größer werden seine Auswirkungen auf den Ölmarkt und die Ölpreise. Dass nicht nur vor diesem Hintergrund ein Preisschub bevorstehen könnte, verdeutlicht das obere Chartbild von Brent Öl.

Der Ölpreis hat den massiven März-Preisanstieg über eine bullische Flaggenformation (orange) korrigiert. Sollte es nun zum regelkonformen Ausbruch aus der Flagge kommen, muss sich dieser idealerweise rasch mit einem Vorstoß über die 110 US-Dollar bestätigen. Anhand der Parameter der Chartformation lässt sich für den Fall eines erfolgreichen Ausbruchs über die Oberseite eine Preiszielzone von 145 US-Dollar bis 160 US-Dollar ableiten. Ob sich dieses Szenario tatsächlich so einstellen wird, hängt maßgeblich von den politischen Entwicklungen ab.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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