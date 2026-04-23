JPMORGAN stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Asos nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen. Nach detaillierten Aussagen des Online-Modehändlers Ende März zu Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) habe es wenig Spielraum für Überraschungen im Ende Februar abgelaufenen Geschäftshalbjahr gegeben, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Entsprechend seien die Zahlen erwartungsgemäß ausgefallen. Es gebe einige ermutigende Hinweise für eine Nachfrageerholung. Diese befinde sich aber noch in einem frühen Stadium und das Umfeld sei ungewiss./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 2,685EUR auf Tradegate (23. April 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.