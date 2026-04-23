Börsen Update Europa - 23.04. - MDAX schwach -1,80 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:43) bei 30.743,99 PKT und fällt um -1,80 %. Top-Werte: Deutz +0,93 %, Porsche AG +0,75 %, Kion Group +0,73 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -10,30 %, Bilfinger -5,05 %, Sartorius Vz. -4,85 %

Der DAX bewegt sich bei 24.131,10 PKT und fällt um -0,33 %. Top-Werte: Infineon Technologies +5,01 %, BASF +1,77 %, Siemens Energy +1,49 % Flop-Werte: Qiagen -2,92 %, Fresenius -2,28 %, Siemens Healthineers -2,11 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:43) bei 3.663,94 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +5,01 %, Elmos Semiconductor +1,51 %, SUESS MicroTec +1,09 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -4,85 %, United Internet -4,24 %, Evotec -3,37 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.878,72 PKT und fällt um -0,46 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +5,01 %, Sanofi +3,57 %, L'Oreal +3,06 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -3,09 %, Wolters Kluwer -2,79 %, BBVA -2,61 %

Der ATX steht aktuell (13:59:42) bei 5.800,37 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: OMV +2,05 %, Andritz +1,84 %, Oesterreichische Post +0,85 %

Flop-Werte: DO & CO -2,93 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,24 %, voestalpine -1,58 %

Der SMI steht bei 13.191,15 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.

Top-Werte: Nestle +6,21 %, Kuehne + Nagel International +1,65 %, Swisscom +1,08 %

Flop-Werte: UBS Group -1,90 %, Lonza Group -1,43 %, Logitech International -1,37 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.186,88 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +5,24 %, STMicroelectronics +4,81 %, Sanofi +3,57 %

Flop-Werte: Capgemini -4,45 %, EssilorLuxottica -3,09 %, Carrefour -2,77 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.116,43 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Telia Company +1,95 %, SKF (B) +1,31 %, Essity Registered (B) +1,19 %

Flop-Werte: Alfa Laval -1,62 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,19 %, SSAB Registered (A) -1,05 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.600,00 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,98 %, Public Power +0,96 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,64 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,94 %, Coca-Cola HBC -1,84 %, Jumbo -1,24 %