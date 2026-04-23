Super Micro Computer Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 23.04.2026

Die Super Micro Computer Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -7,61 % auf 22,940€. Damit verliert die Aktie -1,890 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute bei der Super Micro Computer Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Super Micro Computer Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,52 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,66 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Super Micro Computer einen Rückgang von -2,25 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,97 % 1 Monat +48,66 % 3 Monate -11,52 % 1 Jahr -7,79 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 23.04.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 600 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,81 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.