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    Super Micro Computer Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 23.04.2026

    Am 23.04.2026 ist die Super Micro Computer Aktie, bisher, um -7,61 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Super Micro Computer Aktie.

    Besonders beachtet! - Super Micro Computer Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 23.04.2026
    Foto: 390780231

    Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

    Super Micro Computer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.04.2026

    Die Super Micro Computer Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -7,61 % auf 22,940. Damit verliert die Aktie -1,890  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute bei der Super Micro Computer Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Super Micro Computer Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,52 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,66 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Super Micro Computer einen Rückgang von -2,25 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

    Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,97 %
    1 Monat +48,66 %
    3 Monate -11,52 %
    1 Jahr -7,79 %
    Stand: 23.04.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Super Micro Computer Aktie

    Es gibt 600 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,81 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Super Micro Computer

    -10,67 %
    -6,50 %
    +47,26 %
    -11,68 %
    -11,21 %
    +154,97 %
    +534,69 %
    +885,54 %
    +1.692,44 %
    ISIN:US86800U3023WKN:A40MRM
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    Verfasst von Markt Bote
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