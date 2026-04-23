DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Asos nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Die Kennziffern seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Nach einem vierjährigen Transformationsprozess mit dem Fokus auf eine höhere Profitabilität gebe es bei dem Online-Modehändler erste Anzeichen für eine Rückkehr zum Wachstum./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 2,685EUR auf Tradegate (23. April 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.