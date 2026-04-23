Sartorius Vz. Aktie fällt am 23.04.2026 um -5,92 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von -5,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Sartorius Vz. Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,27 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 222,40€, mit einem Minus von -5,92 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Sartorius Vz. Aktionäre einen Verlust von -14,01 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um -4,72 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,27 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -9,39 % verloren.

Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,72 % 1 Monat +9,27 % 3 Monate -14,01 % 1 Jahr -0,04 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Stand: 23.04.2026, 14:03 Uhr

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,35 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Sartorius meldete für das erste Quartal 2026 solide, aber unspektakuläre Ergebnisse mit einem Umsatz von 899 Mio. EUR (+1,8 % yoy; +7,5 % cc), was vollständig im Einklang mit den Konsensschätzungen steht. Das Wachstum wurde durch Verbrauchsmaterialien angetrieben, während die Nachfrage nach Geräten schwach blieb.

Die fortdauernde Unsicherheit über den Nahost-Konflikt und steigende Energiepreise strapazieren zunehmend die Geduld der Anleger an den europäischen Aktienmärkten. Am Donnerstag stieg der Preis für die Ölsorte Brent über der 100-Dollar-Marke weiter …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agilent Technologies, Danaher und Co.

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,45 %. Merck notiert im Minus, mit -2,42 %. Thermo Fisher Scientific verliert -6,31 % Waters Corporation notiert im Plus, mit +0,07 %.

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Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.