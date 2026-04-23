Lockheed Martin: Größter US-Rüstungshersteller patzt

Der Umsatz im ersten Quartal betrug 18,02 Milliarden US-Dollar und lag damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals von 17,96 Milliarden US-Dollar. Er lag unter der Konsensschätzung der Analysten von 18,25 Milliarden US-Dollar.

Die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn wurden dabei verfehlt.

Lockheed Martin, der größte US-amerikanische Rüstungskonzern meldete am Donnerstag seine Geschäftergebnisse.

Der Nettogewinn sank auf 1,49 Milliarden US-Dollar bzw. 6,44 US-Dollar je Aktie, gegenüber 1,71 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 7,28 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Die Erwartungen von 6,69 US-Dollar je Aktie wurden damit verfehlt.

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Lockheed Martin ist vor allem für seine Waffenprogramme bekannt, darunter der Kampfjet F-35, die F-22 Raptor, die Raketenabwehrsysteme Patriot und THAAD, die Hubschrauber Black Hawk und Seahawk von Sikorsky sowie Raumfahrtprogramme wie die Mondkapsel Orion.

Der operative Gewinn des Geschäftssegments sank um 13 Prozent auf 1,82 Milliarden US-Dollar. Der konsolidierte operative Gewinn ging von 2,37 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 2,06 Milliarden US-Dollar zurück.

Auch der operative Cashflow sank deutlich auf 220 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,41 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Laut Unternehmensangaben war dies hauptsächlich auf ein höheres Betriebskapital und einen veränderten Fälligkeitszeitpunkt zurückzuführen. Der freie Cashflow betrug minus 291 Millionen US-Dollar, gegenüber plus 955 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Die Raketenabteilung des Unternehmens verzeichnete eines der stärksten Quartale, wobei der Umsatz um 8 Prozent auf 3,65 Milliarden US-Dollar stieg, da die Produktion der Patriot-Systeme, JASSM, LRASM und Precision Strike Missile-Programme hochgefahren wurde.

Dass Marge und Umsatz schwach ausfielen, wirkte sich auch gleich auf die Aktie aus: Sie fiel um rund 2,5 Prozent nach der Veröffentlichung der Zahlen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 460,9EUR auf Tradegate (23. April 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.

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