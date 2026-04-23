Nagarro Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 23.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nagarro Aktie. Mit einer Performance von -3,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Nagarro Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,45 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,86 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Nagarro Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -31,59 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um +0,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nagarro einen Rückgang von -37,69 %.

Nagarro Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,64 % 1 Monat -1,08 % 3 Monate -31,59 % 1 Jahr -29,13 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Stand: 23.04.2026, 14:04 Uhr

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 638,38 Mio. € wert.

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Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.