Renforth nimmt Explorationsaktivitäten zur Auffindung von Gold und kritischen Mineralien wieder auf

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

- Goldlagerstätte Parbec – Mobilisierung zur Wiederaufnahme der Stripping-Aktivitäten im Tagebaubetrieb der Lagerstätte hat begonnen

- Polymetalllagerstätte Victoria – KI-gestütztes Programm zur Zielauffindung mittels spektraler Fernerkundung im Projekt Victoria und den noch ausstehenden Bereichen der Konzession MMP wurde eingeleitet

- Polymetalllagerstätte Victoria – Bohrgenehmigung wurde erteilt, Programmplanung ist im Gange

Pickering, Ontario — 23. April 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) („Renforth“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Exploration in zwei unserer unternehmenseigenen Minerallagerstätten unweit der Kleinstadt Malartic in Quebec wieder aufgenommen wurde. Es sind dies unsere Goldlagerstätte Parbec und unsere Polymetalllagerstätte Victoria.

Goldlagerstätte Parbec

Im Konzessionsgebiet Parbec werden aktuell Maschinen und Geräte angeliefert, nachdem das Unternehmen das Feldprogramm im Tagebaubetrieb seiner Goldlagerstätte nun wieder aufnimmt. Diese Initiative schließt an das vor kurzem abgeschlossene Abschlagprobenahmeprogramm und baut auf dem erfolgreichen Stripping-Programm vom Spätherbst 2025 auf, durch das die entscheidende Verbindungsstelle zwischen dem goldführenden Cadillac Break und dem „Diorite Splay“ – einer goldmineralisierten Struktur, die sich bis in die Sedimente der Pontiac Group hinein erstreckt – freigelegt wurde.

Diese strukturelle Konfiguration weist bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit der benachbarten Konzession der Firma Canadian Malartic auf, wo sich die bereits in früherer Zeit entdeckte Verwerfung Sladen bis in die Sedimente der Pontiac Group hinein ausdehnt. Sie gilt als primärer Einflussfaktor für die Goldeinlagerungen.

Das Abschlagprobenprogramm hat die Oberflächenabdeckung nun auf etwa 320 Meter mal 120 Meter erweitert und umfasst Teile des Cadillac Break, des Diorite Splay sowie der Sedimente der Pontiac Group. Das Programm sieht vor, von dem Punkt aus, an dem der untertägige Stollen in etwa 100 Metern Tiefe endet, in nordwestlicher Richtung voranzuschreiten.