JEFFERIES stuft Douglas auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der anhaltenden Konsumflaute rechne er nun mit einem schwächeren zweiten Quartal der Parfümeriekette, schrieb Henrik Paganetty in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er kürzte zudem seine Umsatz- und bereinigten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre moderat./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 10,56EUR auf Tradegate (23. April 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

