Verbio Aktie steigt am 23.04.2026 kräftig

Die Verbio Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,83 % auf 40,04€ zulegen. Das sind +2,56 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +0,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 40,04€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Verbio einen Gewinn von +51,52 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +1,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Verbio bisher ein Plus von +79,08 %.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,41 % 1 Monat +7,04 % 3 Monate +51,52 % 1 Jahr +293,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 23.04.2026, 14:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die THG-Quote/THG-Gesetzgebung und deren Auswirkungen auf Verbio. Die Diskussion sieht steigende Nachfrage nach biobasierten Kraftstoffen als Fundamentalfaktor; mittel- bis langfristig werden Kursgewinne erwartet, vor dem Hintergrund steigender THG-Quoten (u. a. von 12,1% auf 17,5% ab 2027). Kurzfristige Reaktionen sind möglich, Anleger beobachten Gesetzesentscheidung; Smart-Fonds bauen Positionen auf; Timing bleibt unklar.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,55 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,64 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.