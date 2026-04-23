Börsenschock? Kursrutsch bei IBM Aktie - 23.04.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die IBM Aktie. Mit einer Performance von -6,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der IBM Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,79 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 199,60€, mit einem Minus von -6,82 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei IBM, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -20,62 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die IBM Aktie damit um -5,21 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in IBM eine negative Entwicklung von -20,79 % erlebt.

IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,21 % 1 Monat -4,93 % 3 Monate -20,62 % 1 Jahr -6,31 %

Informationen zur IBM Aktie

Stand: 23.04.2026, 14:05 Uhr

Es gibt 938 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 187,66 Mrd. € wert.

Die IBM-Aktie bricht am Donnerstagvormittag als Reaktion auf die Quartalszahlen um -7% im europäischen Handel ein. Sind die Zahlen denn tatsächlich so schlecht ausgefallen und wie sollten Anleger auf sie reagieren? Exzellente Quartalszahlen Die Quartalszahlen von IBM fielen sehr stark aus und übertrafen die Erwartungen der Analysten. In allen Sparten konnte Big Blue zulegen, was […] The post IBM-Aktie: Gibt es einen Grund zur Enttäuschung? first appeared on sharedeals.de.

IBM startet stark in das Jahr, steigert Umsatz, Margen und freien Cashflow. Doch trotz guter Zahlen bleibt der Konzern beim Ausblick vorsichtig. Genau das wirft jetzt eine entscheidende Frage auf. Der Konzern steigerte im ersten Quartal den Umsatz …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,25 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -0,52 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,51 %. Oracle verliert -2,00 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -0,99 %.

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Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.