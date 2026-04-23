Thermo Fisher Scientific Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 23.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Thermo Fisher Scientific Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,31 % im Minus. Der Kursrückgang der Thermo Fisher Scientific Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,85 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,31 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Thermo Fisher Scientific ist ein führender Anbieter von Labor- und Analytiklösungen für Pharma, Biotech, Diagnostik und Forschung. Portfolio: Laborausrüstung, Analysegeräte, Reagenzien, Diagnostika, Contract Manufacturing (CDMO). Starke Marktstellung durch Größe, integrierte Plattform und breite Kundenbasis. Wichtige Wettbewerber: Danaher, Agilent, Merck KGaA, Waters, Sartorius. USP: Vollsortiment, globale Präsenz, hohe Wechselkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Thermo Fisher Scientific Verluste von -17,31 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Thermo Fisher Scientific -9,08 % verloren.

Thermo Fisher Scientific Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,06 % 1 Monat +10,29 % 3 Monate -17,31 % 1 Jahr +15,89 %

Informationen zur Thermo Fisher Scientific Aktie

Stand: 23.04.2026, 14:05 Uhr

Es gibt 372 Mio. Thermo Fisher Scientific Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,75 Mrd. € wert.

Thermo Fisher: Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens kommt einfach nicht vom Fleck. Können da die Earnings helfen?

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO), the world leader in serving science, today reported its financial results for the first quarter ended March 28, 2026. First Quarter Highlights First quarter revenue grew 6% to $11.01 billion. First quarter …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agilent Technologies, Danaher und Co.

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,48 %. Illumina notiert im Minus, mit -0,74 %. PepsiCo legt um +0,44 % zu Waters Corporation notiert im Plus, mit +0,07 %.

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Ob die Thermo Fisher Scientific Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thermo Fisher Scientific Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.