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    Besonders beachtet!

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    Thermo Fisher Scientific Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 23.04.2026

    Am 23.04.2026 ist die Thermo Fisher Scientific Aktie, bisher, um -6,31 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Thermo Fisher Scientific Aktie.

    Besonders beachtet! - Thermo Fisher Scientific Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 23.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Thermo Fisher Scientific ist ein führender Anbieter von Labor- und Analytiklösungen für Pharma, Biotech, Diagnostik und Forschung. Portfolio: Laborausrüstung, Analysegeräte, Reagenzien, Diagnostika, Contract Manufacturing (CDMO). Starke Marktstellung durch Größe, integrierte Plattform und breite Kundenbasis. Wichtige Wettbewerber: Danaher, Agilent, Merck KGaA, Waters, Sartorius. USP: Vollsortiment, globale Präsenz, hohe Wechselkosten.

    Thermo Fisher Scientific Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.04.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Thermo Fisher Scientific Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,31 % im Minus. Der Kursrückgang der Thermo Fisher Scientific Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,85 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,31 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Thermo Fisher Scientific Verluste von -17,31 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Thermo Fisher Scientific -9,08 % verloren.

    Thermo Fisher Scientific Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,06 %
    1 Monat +10,29 %
    3 Monate -17,31 %
    1 Jahr +15,89 %
    Stand: 23.04.2026, 14:05 Uhr

    Informationen zur Thermo Fisher Scientific Aktie

    Es gibt 372 Mio. Thermo Fisher Scientific Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,75 Mrd. € wert.

    Thermo Fisher: Aktie des Laborausrüsters vor bewegenden Zeiten!


    Thermo Fisher: Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens kommt einfach nicht vom Fleck. Können da die Earnings helfen?

    Thermo Fisher Scientific Reports First Quarter 2026 Results


    Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO), the world leader in serving science, today reported its financial results for the first quarter ended March 28, 2026. First Quarter Highlights First quarter revenue grew 6% to $11.01 billion. First quarter …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agilent Technologies, Danaher und Co.

    Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,48 %. Illumina notiert im Minus, mit -0,74 %. PepsiCo legt um +0,44 % zu Waters Corporation notiert im Plus, mit +0,07 %.

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    Ob die Thermo Fisher Scientific Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thermo Fisher Scientific Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


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