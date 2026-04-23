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    Besonders beachtet!

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    Honeywell International Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 23.04.2026

    Am 23.04.2026 ist die Honeywell International Aktie, bisher, um -5,27 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Honeywell International Aktie.

    Besonders beachtet! - Honeywell International Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 23.04.2026
    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    Honeywell International ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Automatisierung, Luft- und Raumfahrt, Gebäudetechnik und Sicherheitslösungen. Produkte: Avionik, Triebwerkskomponenten, Prozessleitsysteme, Sensorik, Gebäude- und Energiemanagementsoftware. Starke Position in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: Siemens, GE, Schneider Electric, Rockwell. USP: Kombination aus Industrie-Know-how und OT/IT-Softwareplattformen.

    Honeywell International aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.04.2026

    Mit einer Performance von -5,27 % musste die Honeywell International Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Honeywell International Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,92 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 177,92, mit einem Minus von -5,27 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Honeywell International Verluste von -9,94 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Honeywell International Aktie damit um -13,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,39 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Honeywell International um +12,15 % gewonnen.

    Honeywell International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,06 %
    1 Monat -10,39 %
    3 Monate -9,94 %
    1 Jahr +5,78 %
    Stand: 23.04.2026, 14:06 Uhr

    Informationen zur Honeywell International Aktie

    Es gibt 636 Mio. Honeywell International Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,39 Mrd. € wert.

    Aufspaltung drückt Gewinn von Honeywell - verkauft Lagerlogistik-Geschäft


    Die eigene Aufspaltung kommt dem Mischkonzern Honeywell teuer zu stehen. Der Gewinn je Aktie sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Drittel auf 1,29 US-Dollar, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Charlotte mit. …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Rockwell Automation und Co.

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,75 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +0,35 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -0,49 %. Siemens legt um +0,02 % zu

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    Ob die Honeywell International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Honeywell International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Honeywell International

    -4,53 %
    -13,06 %
    -10,39 %
    -9,94 %
    +5,78 %
    +5,07 %
    -2,26 %
    +93,75 %
    +3.043,76 %
    ISIN:US4385161066WKN:870153
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