Lululemon Athletica Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,44 % aktuell - 23.04.2026

Mit einer Performance von -5,44 % musste die Lululemon Athletica Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Lululemon Athletica Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,97 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,44 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lululemon Athletica ist ein Premium-Sportbekleidungsanbieter mit Fokus auf Yoga-, Lauf- und Athleisure-Wear. Kernprodukte sind Leggings, Sport-BHs, Oberteile und Accessoires, ergänzt durch Community-Events. Starke Marke, hohe Margen, Direktvertrieb (eigene Stores, Online). Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Athleta, Under Armour. USP: Qualitätsanspruch, Passform, Community-Branding im Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Lululemon Athletica abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -19,01 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Lululemon Athletica Aktie damit um -4,21 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,74 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -25,10 % verloren.

Lululemon Athletica Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,21 % 1 Monat -3,74 % 3 Monate -19,01 % 1 Jahr -43,75 %

Informationen zur Lululemon Athletica Aktie

Stand: 23.04.2026, 14:06 Uhr

Es gibt 110 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,58 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), PUMA und Co.

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,09 %. PUMA notiert im Minus, mit -2,56 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -0,74 %. VF verliert -1,36 % adidas notiert im Minus, mit -1,58 %.

Lululemon Athletica Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.