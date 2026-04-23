Comcast (A) Aktie weiter aufwärts - +9,17 % - 23.04.2026

Die Comcast (A) Aktie konnte bisher um +9,17 % auf 27,37€ zulegen. Das sind +2,30 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Comcast (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,21 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,37€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Comcast ist ein US-Medien- und Telekomkonzern (Kabel-TV, Breitband, Mobilfunk, Streaming, NBCUniversal). Hauptumsatz aus Internetzugängen, Pay-TV, Content-Produktion und -Lizenzierung, Freizeitparks. Starke Marktstellung im US-Kabel- und Breitbandmarkt. Wichtige Konkurrenten: AT&T, Verizon, Charter, Disney, Netflix. USP: vertikal integrierter Mix aus Netzinfrastruktur, Content und Distribution.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +0,66 % bei Comcast (A).

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Comcast (A) Aktie damit um +13,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,48 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Comcast (A) -2,14 % verloren.

Comcast (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,33 % 1 Monat +9,48 % 3 Monate +0,66 % 1 Jahr -17,03 %

Informationen zur Comcast (A) Aktie

Stand: 23.04.2026, 14:06 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Comcast (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 98,21 Mrd. € wert.

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / April 22, 2026 / SKY GOLD CORP. ("Sky" or the "Company") (TSXV:SKYG)(OTC PINK:SRKZF) is pleased to announce that further to its press releases dated April 7, 2026 and April 15th, 2026 the Company has closed a …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. Netflix notiert im Plus, mit +1,43 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,74 %. Walt Disney legt um +0,42 % zu Charter Communications Registered (A) notiert im Plus, mit +5,50 %.

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Ob die Comcast (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Comcast (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.