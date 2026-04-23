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    Besonders beachtet!

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    Comcast (A) Aktie weiter aufwärts - +9,17 % - 23.04.2026

    Am 23.04.2026 ist die Comcast (A) Aktie, bisher, um +9,17 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Comcast (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Comcast (A) Aktie weiter aufwärts - +9,17 % - 23.04.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Comcast ist ein US-Medien- und Telekomkonzern (Kabel-TV, Breitband, Mobilfunk, Streaming, NBCUniversal). Hauptumsatz aus Internetzugängen, Pay-TV, Content-Produktion und -Lizenzierung, Freizeitparks. Starke Marktstellung im US-Kabel- und Breitbandmarkt. Wichtige Konkurrenten: AT&T, Verizon, Charter, Disney, Netflix. USP: vertikal integrierter Mix aus Netzinfrastruktur, Content und Distribution.

    Wie hat sich die Comcast (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Comcast (A) Aktie konnte bisher um +9,17 % auf 27,37 zulegen. Das sind +2,30  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Comcast (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,21 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,37. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +0,66 % bei Comcast (A).

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Comcast (A) Aktie damit um +13,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,48 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Comcast (A) -2,14 % verloren.

    Comcast (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,33 %
    1 Monat +9,48 %
    3 Monate +0,66 %
    1 Jahr -17,03 %
    Stand: 23.04.2026, 14:06 Uhr

    Informationen zur Comcast (A) Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Comcast (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 98,21 Mrd. € wert.

    Sky Gold Closes Financing Tranche


    VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / April 22, 2026 / SKY GOLD CORP. ("Sky" or the "Company") (TSXV:SKYG)(OTC PINK:SRKZF) is pleased to announce that further to its press releases dated April 7, 2026 and April 15th, 2026 the Company has closed a …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. Netflix notiert im Plus, mit +1,43 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,74 %. Walt Disney legt um +0,42 % zu Charter Communications Registered (A) notiert im Plus, mit +5,50 %.

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    Ob die Comcast (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Comcast (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Comcast (A)

    +6,66 %
    +13,33 %
    +9,48 %
    +0,66 %
    -17,03 %
    -26,60 %
    -44,15 %
    -7,19 %
    +732,50 %
    ISIN:US20030N1019WKN:157484
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    Markt Bote
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