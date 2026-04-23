Analog Devices Aktie mit starker Tagesperformance - 23.04.2026

Die Analog Devices Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,05 % auf 342,25€ zulegen. Das sind +16,45 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Analog Devices Aktie. Nach einem Plus von +1,76 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 342,25€, mit einem Plus von +5,05 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Analog Devices (ADI) entwickelt Hochleistungs-Analog-, Mixed-Signal- und RF-Chips für Industrie, Automotive, Kommunikation und Healthcare. Fokus auf Signalverarbeitung, Power-Management und Sensorik. Starke Marktstellung im Analog-Segment, u.a. durch Maxim-Übernahme. Wichtige Wettbewerber: Texas Instruments, Infineon, NXP, STMicro. USP: breite IP-Basis, hohe Präzision, enge Kundenintegration in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Analog Devices über einen Zuwachs von +30,56 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Analog Devices Aktie damit um +17,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Analog Devices bisher ein Plus von +50,36 %.

Analog Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,05 % 1 Monat +29,21 % 3 Monate +30,56 % 1 Jahr +117,14 %

Informationen zur Analog Devices Aktie

Stand: 23.04.2026, 14:07 Uhr

Es gibt 488 Mio. Analog Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 167,09 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Infineon Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,91 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +6,51 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +9,73 %. ON Semiconductor legt um +4,23 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +3,00 %.

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Ob die Analog Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Analog Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.