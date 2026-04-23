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    Besonders beachtet!

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    Analog Devices Aktie mit starker Tagesperformance - 23.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Analog Devices Aktie bisher um +5,05 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Analog Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Analog Devices Aktie mit starker Tagesperformance - 23.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Analog Devices (ADI) entwickelt Hochleistungs-Analog-, Mixed-Signal- und RF-Chips für Industrie, Automotive, Kommunikation und Healthcare. Fokus auf Signalverarbeitung, Power-Management und Sensorik. Starke Marktstellung im Analog-Segment, u.a. durch Maxim-Übernahme. Wichtige Wettbewerber: Texas Instruments, Infineon, NXP, STMicro. USP: breite IP-Basis, hohe Präzision, enge Kundenintegration in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

    Analog Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.04.2026

    Die Analog Devices Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,05 % auf 342,25 zulegen. Das sind +16,45  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Analog Devices Aktie. Nach einem Plus von +1,76 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 342,25, mit einem Plus von +5,05 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Analog Devices über einen Zuwachs von +30,56 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Analog Devices Aktie damit um +17,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Analog Devices bisher ein Plus von +50,36 %.

    Analog Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,05 %
    1 Monat +29,21 %
    3 Monate +30,56 %
    1 Jahr +117,14 %
    Stand: 23.04.2026, 14:07 Uhr

    Informationen zur Analog Devices Aktie

    Es gibt 488 Mio. Analog Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 167,09 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Infineon Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,91 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +6,51 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +9,73 %. ON Semiconductor legt um +4,23 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +3,00 %.

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    Ob die Analog Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Analog Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Analog Devices

    +4,51 %
    +17,05 %
    +29,21 %
    +30,56 %
    +117,14 %
    +102,98 %
    +166,17 %
    +565,67 %
    +3.359,66 %
    ISIN:US0326541051WKN:862485
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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