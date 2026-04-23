Salesforce Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 23.04.2026

Mit einer Performance von -5,32 % musste die Salesforce Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,59 %, geht es heute bei der Salesforce Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Salesforce abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -19,94 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +2,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salesforce -31,38 % verloren.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,38 % 1 Monat -7,01 % 3 Monate -19,94 % 1 Jahr -27,64 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Stand: 23.04.2026, 14:07 Uhr

Es gibt 923 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 142,97 Mrd. € wert.

Cupertino, California--(Newsfile Corp. - April 22, 2026) - xfactrs, the AI-powered revenue assurance platform for subscription and SaaS businesses, today announced the launch of the Revenue Assurance Advisory Council, an initiative aimed at defining …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,20 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,58 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,00 %. SAP verliert -3,12 %

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.