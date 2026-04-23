🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Besonders beachtet!

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salesforce Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 23.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Salesforce Aktie bisher Verluste von -5,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 23.04.2026
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

    Salesforce Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.04.2026

    Mit einer Performance von -5,32 % musste die Salesforce Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,59 %, geht es heute bei der Salesforce Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salesforce!
    Long
    169,20€
    Basispreis
    1,03
    Ask
    × 12,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    193,81€
    Basispreis
    1,30
    Ask
    × 12,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Salesforce abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -19,94 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +2,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salesforce -31,38 % verloren.

    Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,38 %
    1 Monat -7,01 %
    3 Monate -19,94 %
    1 Jahr -27,64 %
    Stand: 23.04.2026, 14:07 Uhr

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 923 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 142,97 Mrd. € wert.

    xfactrs Launches Revenue Assurance Advisory Council; Jane Koltsova Joins as Strategic Advisor


    Cupertino, California--(Newsfile Corp. - April 22, 2026) - xfactrs, the AI-powered revenue assurance platform for subscription and SaaS businesses, today announced the launch of the Revenue Assurance Advisory Council, an initiative aimed at defining …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,20 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,58 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,00 %. SAP verliert -3,12 %

    Salesforce Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    -5,02 %
    +2,38 %
    -7,01 %
    -19,94 %
    -27,64 %
    -13,49 %
    -18,85 %
    +130,23 %
    +1.098,44 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V
    Salesforce direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Salesforce Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 23.04.2026 Am heutigen Handelstag muss die Salesforce Aktie bisher Verluste von -5,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     