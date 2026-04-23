Hi-View beauftragt KI-Unternehmen mit der Identifizierung von Kupfer-Gold-Porphyrzielen in der Region Toodoggone, British Columbia

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 23. APRIL 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: HVWRF; FWB: B630) gibt bekannt, dass es Windfall Geotek Inc. („Windfall Geotek“), einen führenden Anbieter von KI-gestützten Statistik- und Informationsberatungsdienstleistungen für die Bergbaubranche, beauftragt hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird Windfall Geotek seine eigene KI- oder auf künstlicher Intelligenz basierende Zielermittlungstechnologie auf den kürzlich digitalisierten Datenraum von Hi-View und das äußerst vielversprechende Portfolio an Kupfer-Gold-Claims anwenden.

Hi-View nutzt diese hochmoderne KI-Zielermittlungstechnologie, um schnell weitere vorrangige Kupfer-Gold-Porphyrziele für das bevorstehende Arbeitsprogramm 2026 zu identifizieren, das die bis dato umfassendsten Explorationsarbeiten beinhalten wird. Mit über 10.000 digitalisierten Proben, mehreren Kilometern umfassenden IP-Daten (induzierte Polarisation) und kürzlich entdeckten historischen Bohrprotokollen, die nun zusammengestellt und georeferenziert wurden, hat Hi-View einen der größten historischen Datensätze im Kupfer-Gold-Distrikt Toodoggone zusammengestellt. Dieser umfangreiche Datensatz wird es dem Unternehmen in Kombination mit der KI-Zielermittlungstechnologie ermöglichen, Probenahme- und Bohrziele zu identifizieren, wobei in den nächsten fünf Jahren 45 vollständig genehmigte Bohrplattformen und 100 Linienkilometer an zusätzlichen genehmigten IP-Untersuchungen zur Verfügung stehen.

Die KI von Windfall Geotek in Kombination mit dem neuen Datenraum von Hi-View wird in der Lage sein, Daten im Wert von mehr als 10 Millionen CAD zu den heutigen Kosten zu analysieren. Diese Datensammlung umfasst insgesamt 60 Bohrlöcher, einschließlich jener innerhalb der Grenzen des Unternehmens und im Umfeld, sowie 2.084 Bohrproben. Von den 60 Bohrlöchern waren 29 Bohransatzpunkte bereits digitalisiert und erforderten keine Nachbearbeitung, während die restlichen 31 neu digitalisiert wurden.

Nader Mostaghimi, VP of Exploration von Hi-View, sagte: „Die Integration künstlicher Intelligenz in den Ablauf unserer Explorationsarbeiten stellt einen bedeutsamen Fortschritt bei der Bewertung und Priorisierung von Zielen im gesamten Toodoggone-Portfolio dar. Durch die Kombination eines umfassenden, qualitativ hochwertigen Datensatzes mit moderner KI-gestützter Analyse verbessern wir unsere Fähigkeit, Mineralisierungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit effizient und mit größerer Sicherheit zu identifizieren. Windfall Geotek kann eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von feldvalidierten Zielen weltweit vorweisen und wir gehen davon aus, dass dieser Prozess hochwertige, umsetzbare Bohrziele in unserem gesamten Portfolio generieren wird.“