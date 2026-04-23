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    Pan American Energy meldet Abschluss des Bohrprogramms 2026 und Demobilisierung aus dem Camp Squalus Lake

    Pan American Energy meldet Abschluss des Bohrprogramms 2026 und Demobilisierung aus dem Camp Squalus Lake
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Der gesamte Bohrkern wurde zur Analyse eingereicht, sodass das Unternehmen die Bewertung des Seltenerdmetallpotenzials von Tharsis fortsetzen kann

     

    23. April 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Bohrprogramm 2026 auf dem Projekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu Ende gebracht hat und die Demobilisierung aus dem Camp Squalus Lake nun erfolgreich abgeschlossen wurde. Der gesamte Bohrkern wurde zur weiteren Verarbeitung nach Yellowknife transportiert.

     

    Der Abschluss der Bohrungen und der Demobilisierung vor Ort ist ein wichtiger operativer Meilenstein für das Unternehmen, das sein Verständnis des Projekts weiter ausbaut und dessen Seltenerdmetallpotenzial bewertet. Nachdem die Arbeiten vor Ort nun abgeschlossen sind, wird sich das technische Team auf die eingehende geologische Protokollierung und die anschließende Beprobung für die Laboranalyse sowie die Zusammenstellung, Prüfung und Auswertung der während des Programms gewonnenen geologischen Informationen konzentrieren.

     

    Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer von Pan American, sagt dazu: „Wir freuen uns, den Abschluss der Bohrungen zusammen mit der sicheren Demobilisierung des Camps und der Crew aus Squalus Lake bekannt zu geben. Das Unternehmen dankt den Feld-Crews, Auftragnehmern und technischen Mitarbeitern, die das Programm unterstützt haben, für ihre Bemühungen und freut sich darauf, im Zuge der weiteren Aktivitäten bei der Nachbearbeitung weitere Updates bereitzustellen.“

     

    Das Unternehmen wird im weiteren Verlauf der Arbeiten in Bezug auf das Programm voraussichtlich zusätzliche Updates bereitstellen.

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

     

    Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht unter dem Profil des Unternehmens auf http://www.sedarplus.ca.

     

    Über Pan American Energy Corp.

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    Pan American Energy meldet Abschluss des Bohrprogramms 2026 und Demobilisierung aus dem Camp Squalus Lake Der gesamte Bohrkern wurde zur Analyse eingereicht, sodass das Unternehmen die Bewertung des Seltenerdmetallpotenzials von Tharsis fortsetzen kann 23. April 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | …
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