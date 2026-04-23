JEFFERIES stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 307 Euro belassen. Der Pharma- und Laborzulieferer habe solide und im Rahmen der Markterwartungen abgeschnitten, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag nach den Zahlen für das erste Quartal./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,64 % und einem Kurs von 220,7EUR auf Tradegate (23. April 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 307
Kursziel alt: 307
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 307
Kursziel alt: 307
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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