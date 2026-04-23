Nokia Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 23.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Nokia. Sie steigt um +10,98 % auf 9,2980€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nokia Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,2980€, mit einem Plus von +10,98 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Nokia Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +65,56 %.

Allein seit letzter Woche ist die Nokia Aktie damit um +11,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nokia auf +70,37 %.

Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,58 % 1 Monat +39,38 % 3 Monate +65,56 % 1 Jahr +101,06 %

Informationen zur Nokia Aktie

Stand: 23.04.2026, 14:21 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,37 Mrd. € wert.

Der Netzwerkausrüster Nokia hat im ersten Quartal den operativen Gewinn gesteigert und damit die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen profitierte dabei weiter von der Nachfrage nach Cloud- und Netzwerkinfrastruktur für die Anbindung von …

Als Steve Jobs 2007 das erste Smartphone mit Apple herausgebrachte, lag der Marktanteil von Nokia noch bei 40 Prozent. Das Unternehmen will diesmal nicht die Zeichen der Zeit verpassen.

Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen des Telekomindustrie-Ausrüsters auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Dazu …

So schlagen sich die Wettbewerber von Nokia

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,98 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +0,57 %.

Nokia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.