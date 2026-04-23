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    Besonders beachtet!

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    Nokia Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 23.04.2026

    Am 23.04.2026 ist die Nokia Aktie, bisher, um +10,98 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nokia Aktie.

    Besonders beachtet! - Nokia Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 23.04.2026
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

    Nokia Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Nokia. Sie steigt um +10,98 % auf 9,2980. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nokia Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,2980, mit einem Plus von +10,98 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Nokia Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +65,56 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Nokia Aktie damit um +11,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nokia auf +70,37 %.

    Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,58 %
    1 Monat +39,38 %
    3 Monate +65,56 %
    1 Jahr +101,06 %
    Stand: 23.04.2026, 14:21 Uhr

    Informationen zur Nokia Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,37 Mrd. € wert.

    Nokia verdient dank KI-Strategie mehr als erwartet - Aktie auf 16-Jahres-Hoch


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Nokia

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    Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nokia

    +9,45 %
    +11,58 %
    +39,38 %
    +65,56 %
    +101,06 %
    +143,78 %
    +171,58 %
    +75,12 %
    -28,30 %
    ISIN:FI0009000681WKN:870737
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