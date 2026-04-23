Avis Budget Group Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 23.04.2026

Die Avis Budget Group Aktie ist bisher um -8,59 % auf 346,00€ gefallen. Das sind -32,50 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Avis Budget Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -37,75 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 346,00€, mit einem Minus von -8,59 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Avis Budget Group ist ein globaler Autovermieter mit den Marken Avis, Budget und Zipcar. Kernleistungen sind Kurz- und Langzeitmieten, Flottenmanagement und Carsharing für Privat- und Geschäftskunden. Starke Präsenz an Flughäfen, Top-3-Anbieter weltweit. Hauptkonkurrenten: Hertz, Enterprise, Sixt, Europcar. USPs: breite Markenpalette, starke B2B-Verträge, datengetriebene Flottensteuerung.

Obwohl die Avis Budget Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +250,33 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Avis Budget Group Aktie damit um +10,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +307,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Avis Budget Group um +237,73 % gewonnen.

Avis Budget Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,25 % 1 Monat +307,96 % 3 Monate +250,33 % 1 Jahr +389,83 %

Informationen zur Avis Budget Group Aktie

Stand: 23.04.2026, 14:21 Uhr

Es gibt 35 Mio. Avis Budget Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,22 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Avis Budget Group

Sixt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,64 %. Getlink notiert im Minus, mit -0,26 %.

Avis Budget Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Avis Budget Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Avis Budget Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.