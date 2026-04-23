Lam Research überrascht mit Rekordzahlen: Nach 300%-Rallye immer noch ein Kauf?

Im dritten Geschäftsquartal erzielte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,47 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 1,36 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum lag der Wert noch bei 1,04 US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 5,84 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls leicht über den Prognosen.

Der US-Halbleiterausrüster Lam Research hat mit seinen Quartalszahlen am Mittwochabend die Erwartungen der Wall Street übertroffen und damit erneut die Stärke des KI-getriebenen Chipzyklus unterstrichen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Wer vor zwölf Monaten in Lam Research investierte, darf sich heute über einen Kursgewinn von fast 300 Prozent freuen. Die Aktie des US-Ausrüsters für die Halbleiterfertigung hat sich von ihren Tiefständen bei rund 66 US-Dollar auf über 265 US-Dollar erholt – und dennoch sehen gleich zwei renommierte Investmentbanken weiteres Potenzial. Jefferies und Berenberg haben ihre Kaufempfehlungen nach den Zahlen bekräftigt und ihre Kursziele angehoben.

Der Anlass für die neuen Einschätzungen: Lam Research hat im März-Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertroffen und gleichzeitig den Ausblick für das Gesamtjahr deutlich nach oben korrigiert. Das Unternehmen rechnet nun damit, dass der globale Markt für Maschinen zur Chip-Herstellung 2026 ein Volumen von mindestens 140 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Noch Anfang des Jahres hatte Lam diesen Wert auf 135 Milliarden geschätzt. Getrieben wird das Wachstum vor allem von der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur, die Speicherchiphersteller zu massiven Investitionen zwingt.

Jefferies hebt den Kurs auf 315 US-Dollar an und betont, dass Lam beim margenstarken Servicegeschäft erstmals die 2-Milliarden-Grenze in einem Quartal geknackt hat. Noch wichtiger: Das Unternehmen wächst schneller als der Gesamtmarkt – dank steigender Intensität beim Ätzen und bei der Schichtabscheidung, beides Kernkompetenzen des Konzerns.

Berenberg geht noch einen Schritt weiter und setzt das Kursziel auf 335 Dollar. Die Hamburger Bank hebt hervor, dass der aktuelle Speicherzyklus für Lam strukturell vorteilhafter sei als frühere Zyklen. Berenberg sieht die Angebots-Nachfrage-Spannung am Speichermarkt noch bis mindestens 2027 anhalten – was den Auftragseingang der Ausrüster stabil halten sollte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lam Research Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 227,5EUR auf Tradegate (23. April 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.





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