RBC stuft Allianz SE auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Vor den Mitte Mai anstehenden Zahlen zum ersten Jahresviertel habe er seine Quartalsschätzungen für den Versicherer aktualisiert, schrieb Ben Cohen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit berücksichtige er erwartete Gewinne aus einem im Vorjahr angekündigten Gemeinschaftsunternehmen in Indien./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT
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Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 386,9EUR auf Tradegate (23. April 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.
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