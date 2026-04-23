Netflix legt neues Aktienrückkaufprogramm über 25 Milliarden US-Dollar auf

Der neue Rückkauf hat kein Ablaufdatum und ergänzt den Angaben zufolge ein bereits im Dezember 2024 autorisiertes Programm, aus dem zuletzt noch 6,8 Milliarden Dollar zur Verfügung standen. Im März hatte Netflix bereits 13,5 Millionen eigene Aktien für rund 1,3 Milliarden Dollar zurückgekauft.

LOS GATOS (dpa-AFX) - Der Streaminganbieter Netflix legt ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 25 Milliarden US-Dollar (21,3 Mrd Euro) auf. Der Verwaltungsrat habe ein entsprechendes Programm genehmigt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im vorbörslichen Handel in New York legten die Netflix-Aktien um 1,3 Prozent zu. Die Ankündigung des neuen Aktienrückkaufs folgt wenige Tage nach der Vorlage enttäuschender Quartalszahlen durch den Streamingplattform-Betreiber, die die Aktie unter Druck gesetzt hatten. Zudem hatte Netflix am Dienstag verkündet, dass der Mitgründer und langjährige Chef Reed Hastings nun auch den Verwaltungsrat verlassen wird.

Auch das Tauziehen mit Paramount um die Streaming- und Filmstudiensparte von Warner Bros. Discovery mit dem Konkurrenten Paramount hatte im Frühjahr auf der Aktie gelastet, weil Anleger sich wegen der möglichen Schuldenlast im Falle einer Übernahme sorgten. Im Februar zog sich Netflix dann aus dem umstrittenen Übernahmekampf zurück, Paramount zahlte dem Konzern schließlich eine Abstandszahlung von 2,8 Milliarden Dollar. Danach war es mit der Aktie wieder aufwärts gegangen. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Monate war die bisherige Kursbilanz in diesem Jahr bis zum US-Schluss am Vorabend nahezu ausgeglichen./tav/nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 80,81 auf Tradegate (23. April 2026, 14:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -13,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,12 %. Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 341,70 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +35,82 %/+65,45 % bedeutet.



