Newmont liefert den sechsten Gewinn-Hammer! Doch der Goldpreis bereitet Sorge!

So sprang der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,90 US-Dollar nach 1,25 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten laut FactSet lediglich mit 2,18 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz lag Newmont mit einem Plus von 46 Prozent auf 7,31 Milliarden US-Dollar klar vorn. Allein die Goldverkäufe brachten 6,04 Milliarden US-Dollar ein, was einem Plus von 42 Prozent entspricht.

Newmont hat geliefert – und zwar deutlich besser, als viele an der Wall Street erwartet hatten. Der weltgrößte Goldproduzent übertraf im ersten Quartal zum sechsten Mal in Folge sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzprognosen. Für Anleger ist das ein starkes Signal: Der Goldboom schlägt sich weiterhin deutlich in der Bilanz nieder.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der wichtigste Faktor bleibt der Goldpreis. Newmont erzielte im Quartal einen durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 4.900 US-Dollar je Unze. Das waren 16 Prozent mehr als im Vorquartal. Kein Wunder also, dass die Aktie nach Börsenschluss um 1,6 Prozent zulegte, nachdem sie den regulären Handel bei 111,02 US-Dollar beendet hatte.

Doch die große Frage lautet jetzt: Wie lange trägt der Goldpreis die Rallye noch? Seit Ende Februar hat die Newmont-Aktie 15 Prozent verloren. Im selben Zeitraum gaben die Gold-Futures um 10 Prozent auf 4.724 US-Dollar je Unze nach. Vom Rekordhoch Ende Januar bei 5.354,80 US-Dollar hat sich Gold bereits um 12 Prozent entfernt.

Das macht Newmont zu einer Wette mit doppeltem Hebel: Steigt der Goldpreis wieder, könnten Gewinn und Aktie neuen Rückenwind bekommen. Fällt der Preis jedoch weiter, geraten selbst starke Quartalszahlen schnell in den Hintergrund.

Operativ bleibt der Konzern jedoch optimistisch. Newmont sieht sich auf Kurs, die Produktionsziele für 2026 zu erreichen. Geplant sind rund 5,3 Millionen zurechenbare Goldunzen, davon mehr als 3,9 Millionen aus eigenen Minen. Gleichzeitig investiert der Konzern weiter kräftig: 1,95 Milliarden US-Dollar sollen in laufende Projekte fließen, zusätzlich sind 1,4 Milliarden US-Dollar für besonders profitable Vorhaben vorgesehen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



