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    Intel explodiert zweistellig: Ist das der Comeback-Moment des Chip-Giganten?

    Intel begeistert die Börse mit starken Zahlen, einer Kursexplosion nach Börsenschluss und neuer KI-Fantasie.

    Top-Zahlen - Intel explodiert zweistellig: Ist das der Comeback-Moment des Chip-Giganten?
    Foto: Fabian Sommer - dpa

    Intel ist zurück auf dem Radar der Wall Street – und wie! Die Aktie des US-Chipkonzerns schoss nach Börsenschluss um 20 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen hatte. Nun stellt sich Anlegern die große Frage: Beginnt hier tatsächlich das Comeback eines lange abgeschriebenen Halbleiter-Riesen?

    Die Zahlen sprechen zunächst eine klare Sprache. So erzielte Intel im ersten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 29 Cent. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit einem Cent gerechnet. Auch beim Umsatz lag der Konzern mit 13,58 Milliarden US-Dollar deutlich über den Prognosen von 12,42 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz um 7,2 Prozent – ein wichtiges Signal nach mehreren schwachen Quartalen.

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    Besonders stark lief das Geschäft mit Rechenzentren. Dort kletterten die Erlöse um 22 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Intel profitiert davon, dass im KI-Zeitalter nicht nur Grafikprozessoren, sondern auch leistungsstarke CPUs gefragt sind. CEO Lip-Bu Tan sagte in der Telefonkonferenz: "Die CPU etabliert sich wieder als unverzichtbare Grundlage der KI-Ära."

    Zusätzliche Dynamik kommt aus dem Foundry-Geschäft, das um 16 Prozent auf 5,4 Milliarden US-Dollar wuchs. Intel möchte nicht nur eigene Chips fertigen, sondern auch Auftragsfertiger für andere Unternehmen werden. Genau hier liegt die große Chance – aber auch das Risiko. Denn bislang ist Intel selbst der wichtigste Kunde seiner neuen 18A-Fertigung. Der Konzern muss erst noch beweisen, dass er große Kunden von TSMC abwerben kann.

    Auch Elon Musk sorgt für neue Spekulationen. Intel arbeitet an Musks Terafab-Komplex in Texas mit. Dieser soll Chips für SpaceX, xAI und Tesla liefern. Zudem stellte Musk in Aussicht, Intels künftigen 14A-Prozess nutzen zu wollen.

    Intel schreibt weiterhin Verluste. Wie das Unternehmen bekannt gab, hat sich sein Nettoverlust von 887 Millionen Dollar beziehungsweise 19 Cent pro Aktie im Vorjahr auf 4,28 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 73 Cent pro Aktie erhöht. 

    Doch der Ausblick ist positiv: Für das zweite Quartal erwartet Intel einen Umsatz von 13,8 bis 14,8 Milliarden US-Dollar – deutlich über den Analystenschätzungen.

    Nach Börsenschluss legte die Intel-Aktie an der Nasdaq zeitweise um rund 20 Prozent auf 80,10 US-Dollar je Anteilsschein zu. Mit einem Kursplus von mehr als 80 Prozent seit Jahresbeginn ist Intel die unangefochtene Comeback-Wette der Chipbranche. Auch andere Chipwerte wie AMD und ARM legten in der Nachbörse zu.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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