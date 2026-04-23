Qiagen Aktie unter starkem Abgabedruck - 23.04.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Qiagen Aktionäre einen Verlust von -28,65 % hinnehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Qiagen Aktie. Mit einer Performance von -3,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Qiagen Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,15 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qiagen Aktie damit um -6,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Qiagen auf -16,09 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

Qiagen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,87 % 1 Monat -4,50 % 3 Monate -28,65 % 1 Jahr -12,01 %

Informationen zur Qiagen Aktie

Stand: 23.04.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 207 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,81 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Qiagen

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,05 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,64 %. Illumina notiert im Minus, mit -0,09 %. Thermo Fisher Scientific verliert -8,06 %

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Ob die Qiagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qiagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.