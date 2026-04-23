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    Emirates-Chef

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    Dubai wird sich als Drehkreuz schnell erholen

    Für Sie zusammengefasst
    • Golfregion bleibt langfristig attraktiv für Reisende
    • Emirates setzt knapp zwei Drittel der Flotte ein
    • Langfristplanung bleibt unverändert Wartung genutzt
    Emirates-Chef - Dubai wird sich als Drehkreuz schnell erholen
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident der Fluggesellschaft Emirates, Tim Clark, geht nicht davon aus, dass die Golfregion wegen des Iran-Kriegs langfristig an Attraktivität und Bedeutung für Reisende verlieren wird. "Die Menschen haben eben ein kurzes Gedächtnis", sagte er auf einer Branchenkonferenz in Berlin, auf der er zugeschaltet war. Die Region habe schon viele Krisen gesehen und sich stets erholt.

    "Solange Dubai eine Stadt bleibt, die für alle möglichen Menschen eine enorme Anziehungskraft ausübt, dann werden die Leute vergessen - vorausgesetzt, wir finden eine Lösung für die Krise und es kehrt ein gewisses Maß an Stabilität und Ruhe ein." Sollte sich die Lage innerhalb der nächsten drei, vier Wochen beruhigen, könnte sich der Reiseverkehr schon Ende des Sommers wieder erholt haben. Viele Europäer reisten vor der Krise über Flughäfen am Golf nach Asien und Australien.

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    Clark: Zwei Drittel der Flotte im Einsatz

    Noch allerdings merken Drehkreuze wie Dubai oder Abu Dhabi die Auswirkungen des Iran-Kriegs erheblich. Nach Ausbruch des Krieges war der Luftverkehr in der Region eingebrochen. Airlines wie die Lufthansa wollen von der Situation profitieren, der Konzern hat Extraflügen nach Asien und Afrika aufgelegt.

    Noch immer habe Emirates lediglich knapp zwei Drittel der Flotte im Einsatz, sagte Clark. Gleichwohl fliege die Gesellschaft wieder knapp 90 Prozent der ursprünglichen Ziele an.

    Auf die langfristige Ausrichtung und Planung des Konzerns habe die Krise keine Auswirkungen, betonte der Airline-Chef. "Wir machen das weiter, was wir bisher gemacht haben." Dass nun einige Maschinen derzeit nicht abheben können, werde dazu genutzt, sie zu warten und aufzufrischen.

    Clark äußerte sich unbesorgt über westliche Wettbewerber, die nun von der Schwäche der Golf-Luftverkehrsgesellschaften profitieren könnten. "Sie haben gar nicht genug Flugzeuge, um auch nur annähernd die Produktionskapazität von 270 Großraumflugzeugen zu erreichen", betonte er./maa/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 7,42 auf Tradegate (23. April 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -7,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,89 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,12 %/+21,33 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen hoher Kerosinpreise und möglicher Treibstoffengpässe, andauernde Tarifkonflikte und Streiks (inkl. Cityline‑Schließung) auf Erträge und Kursentwicklung der Lufthansa. Diskutiert werden Profitabilität, Restrukturierung, Passagierprognosen, Kerosin‑Hedging sowie institutionelles Interesse (BlackRock‑Erhöhung); einige Teilnehmer sind short.
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